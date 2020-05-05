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Вечером в понедельник, 4 мая, в Украину из Италии прибыл самолет со 185 эвакуированными украинцами, среди которых младенец.
Как сообщает hromadske, самолет приземлился в 22:15 в аэропорту Борисполь. После паспортного контроля людей выпускали через терминал Б. В здание никого не пускали, а те, кто встречали пассажиров, ждали на улице.
— Вместе с тем при встрече с родными пассажиры не обнимались, чтобы не нарушать правила картину, — говорится в сообщении.
В качестве альтернативы для обсервации эвакуированным украинцам предложили самоизоляцию с контролем через приложение Действий дома.
Напомним, вечером в понедельник, 27 апреля, в аэропорту Борисполь совершил посадку рейс из Майами, который первым доставил домой 259 украинцев после возобновления спецрейсов.
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Вечером в понедельник, 4 мая, в Украину из Италии прибыл самолет со 185 эвакуированными украинцами, среди которых младенец.
Как сообщает hromadske, самолет приземлился в 22:15 в аэропорту Борисполь. После паспортного контроля людей выпускали через терминал Б. В здание никого не пускали, а те, кто встречали пассажиров, ждали на улице.
— Вместе с тем при встрече с родными пассажиры не обнимались, чтобы не нарушать правила картину, — говорится в сообщении.
В качестве альтернативы для обсервации эвакуированным украинцам предложили самоизоляцию с контролем через приложение Действий дома.
Напомним, вечером в понедельник, 27 апреля, в аэропорту Борисполь совершил посадку рейс из Майами, который первым доставил домой 259 украинцев после возобновления спецрейсов.