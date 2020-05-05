Решение о запрете «георгиевской ленты» не поддерживает около трети украинских граждан.

Таковы результаты исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, передаёт УНН.

Так, около трети украинцев поддерживают решение о запрете «георгиевской ленточки», но еще около трети не поддерживают. Для 25% это безразлично.

Сторонников решения о запрете больше всего на Западе (44% поддерживают, 23,2% не поддерживают), в Центральном регионе мнения разделились пополам (по 30-31%), меньше всего сторонников - на Юге и Востоке (около 20% поддерживают такое решение 40% - не поддерживают).

Исследование проведено с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 4 мая, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.