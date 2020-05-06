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За последние сутки в Черновицкой области коронавирус подтвердили у 37 человек. В то же время 42 пациента выздоровели от COVID-19. Это подтвердили повторные ПЦР-тесты.
Об этом, во вторник, 5 мая, на своей странице в Facebook сообщил глава ОГА Сергей Осачук.
В то же время, глава ОГА сообщил, что еще два человека от коронавирусной инфекции скончались.
— К большому сожалению, имеем за эти сутки еще двоих буковинцев, которые умерли. Но 42 человека выздоровели. Поэтому общее число людей, которые выздоровели в области, уже достигло 217 человек. Я очень надеюсь, что за какую-то неделю число выздоровевших уже будет преобладать над числом инфицированных, — сказал Сергей Осачук.
Ранее сообщалось, что 4 мая в Украине зафиксировано 366 новых случаев заражения коронавирусной болезней COVID-19.
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За последние сутки в Черновицкой области коронавирус подтвердили у 37 человек. В то же время 42 пациента выздоровели от COVID-19. Это подтвердили повторные ПЦР-тесты.
Об этом, во вторник, 5 мая, на своей странице в Facebook сообщил глава ОГА Сергей Осачук.
В то же время, глава ОГА сообщил, что еще два человека от коронавирусной инфекции скончались.
— К большому сожалению, имеем за эти сутки еще двоих буковинцев, которые умерли. Но 42 человека выздоровели. Поэтому общее число людей, которые выздоровели в области, уже достигло 217 человек. Я очень надеюсь, что за какую-то неделю число выздоровевших уже будет преобладать над числом инфицированных, — сказал Сергей Осачук.
Ранее сообщалось, что 4 мая в Украине зафиксировано 366 новых случаев заражения коронавирусной болезней COVID-19.