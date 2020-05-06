По состоянию на утро 6 мая в Украине зафиксировали 13 тысяч 184 случаев COVID-19. За сутки коронавирус обнаружили у 487 человек, из них у 24 детей и 72 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— За прошедшие сутки заболело 487 человек, из них 24 ребенка и 72 медработника. Были госпитализированы 118 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из тех случаев имели сопутствующие заболевания и входили в группу риска. При этом 118 пациентов выздоровели, — заявил Максим Степанов.

В общем выздоровели 2097 человек и умерли 327.Также за последние сутки госпитализировали 118 человек, столько же пациентов выздоровели. В то же время за сутки умерли 11 человек. Всего за все время Covid-19 обнаружили у 905 детей и 2251 медработника.

Больше количество новых случаев зафиксировали в Днепропетровской (90), Львовской (39) Черновицкой (37) областях и в Киеве (68).

Напомним, 4 мая, в Украине было зафиксировано 366 новых случаев заражения случая коронавирусной болезней COVID-19.