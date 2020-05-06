Американские ученые заявили, что к 2070 году более трех миллиардов человек будут жить в местах с «почти не пригодными для жизни» температурами. Если выбросы парниковых газов не уменьшатся, многие люди будут жить при средней температуре выше 29°C. Этот показатель находится вне климатической «ниши», в которой люди процветали в течение последних 6000 лет.

Об этом пишет Новое Время.

Соавтор исследования Тим Лентон сказал: «Мы надеемся, что исследование поставит изменение климата в более человеческое русло».

Исследователи использовали данные демографических прогнозов Организации Объединенных Наций и сценарий потепления на 3 градуса. Доклад ООН показал, что даже несмотря на то, что страны соблюдают Парижское соглашение по климату, мир движется в сторону потепления на 3 градуса.

Согласно исследованию, человеческое население сконцентрировано в узких климатических полосах, при этом большинство людей проживают в местах, где средняя температура составляет около 11−15 ° С. Меньшее количество людей живет в районах со средней температурой 20−25 градусах.

Однако если глобальное потепление приведет к повышению температуры на три градуса, огромное количество людей будет жить при температурах, которые считаются за пределами «климатической ниши».

Тим Лентон, специалист по климату и директор Глобального системного института в Университете Эксетера, провел исследование с учеными из Китая, США и Европы.

— Земля прогревается быстрее, чем океан, поэтому земля прогревается более чем на три градуса. Прогнозируется, что рост населения будет происходить в уже жарких местах, в основном в странах Африки к югу от Сахары, так что средний человек переходит на более жаркое место. Это смещает все распределение людей в более жаркие места, которые и сами становятся все жарче, и поэтому мы находим, что средний человек на планете будет жить при температуре примерно на 7 градусов выше, — сказал ученый.

По прогнозам, будут затронуты районы Северной Австралии, Индии, Африки, Южной Америки и некоторых районов Ближнего Востока. Исследование вызывает обеспокоенность у тех, кто живет в более бедных районах и не сможет укрыться от жары.

— Для меня это исследование не о богатых, которые могут просто войти в здание с кондиционером и изолировать себя от чего-либо. Мы должны заботиться о тех, у кого нет средств изолировать себя от погоды и климата вокруг них, — сказал Тим Лентон.

Тим Лентон говорит, что основная идея выводов группы заключается в том, что «"ограничение изменения климата может принести огромные выгоды в плане сокращения числа людей, которые, по прогнозам, окажутся за пределами климатической ниши».