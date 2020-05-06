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Из-за загруженности вирусологическая лаборатория Житомирского областного лабораторного центра с 7 по 9 мая не будет принимать биологические материалы для ПЦР-тестирования на коронавирусную болезнь COVID-19.
Об этом говорится в документе лаборатории за подписью главного санврача области, который оказался в распоряжении LIGA.net.
Такое решение принято потому, что лаборатория загружена на семь-восемь дней вперед и у нее нет возможностей хранить большие объемы материала.
В виде исключения будут принимать материалы от детей и людей в тяжелом состоянии, у которых есть подозрение на заражение коронавирусом. Санврач просит областных медиков в будущем обосновано подходить к забору материалов для диагностики.
Напомним, заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что у него нет информации касательно того, что люди по три дня ждут результаты анализов на коронавирус.
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Из-за загруженности вирусологическая лаборатория Житомирского областного лабораторного центра с 7 по 9 мая не будет принимать биологические материалы для ПЦР-тестирования на коронавирусную болезнь COVID-19.
Об этом говорится в документе лаборатории за подписью главного санврача области, который оказался в распоряжении LIGA.net.
Такое решение принято потому, что лаборатория загружена на семь-восемь дней вперед и у нее нет возможностей хранить большие объемы материала.
В виде исключения будут принимать материалы от детей и людей в тяжелом состоянии, у которых есть подозрение на заражение коронавирусом. Санврач просит областных медиков в будущем обосновано подходить к забору материалов для диагностики.
Напомним, заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что у него нет информации касательно того, что люди по три дня ждут результаты анализов на коронавирус.