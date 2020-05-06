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Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что первые шаги по смягчению карантинных ограничений должны быть приняты в понедельник, 11 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Борис Джонсон сообщил, что обнародует стратегию выхода страны из карантина в воскресенье, добавив, что правительство может приступить к работе по смягчению некоторых ограничений уже 11 мая.
Согласно первому этапу плана, с понедельника могут разрешить проведение небольших мероприятий на свежем воздухе, в том числе занятия на спортивных площадках. Также откроются небольшие магазины.
Глава британского правительства также анонсировал проведение 200 тысяч тестов на коронавирус ежедневно до конца мая.
Согласно последним данным, в Соединенном Королевстве зафиксировано почти 195 тыс. случаев коронавируса. От инфекции скончались почти 30 тыс. человек. Только за последние сутки в стране зафиксировали 693 летальные случая.
Отметим, что 22 апреля министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок отметил, что страна достигла пика эпидемии коронавируса.
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Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что первые шаги по смягчению карантинных ограничений должны быть приняты в понедельник, 11 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Борис Джонсон сообщил, что обнародует стратегию выхода страны из карантина в воскресенье, добавив, что правительство может приступить к работе по смягчению некоторых ограничений уже 11 мая.
Согласно первому этапу плана, с понедельника могут разрешить проведение небольших мероприятий на свежем воздухе, в том числе занятия на спортивных площадках. Также откроются небольшие магазины.
Глава британского правительства также анонсировал проведение 200 тысяч тестов на коронавирус ежедневно до конца мая.
Согласно последним данным, в Соединенном Королевстве зафиксировано почти 195 тыс. случаев коронавируса. От инфекции скончались почти 30 тыс. человек. Только за последние сутки в стране зафиксировали 693 летальные случая.
Отметим, что 22 апреля министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок отметил, что страна достигла пика эпидемии коронавируса.