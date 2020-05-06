Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что первые шаги по смягчению карантинных ограничений должны быть приняты в понедельник, 11 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Борис Джонсон сообщил, что обнародует стратегию выхода страны из карантина в воскресенье, добавив, что правительство может приступить к работе по смягчению некоторых ограничений уже 11 мая.

Согласно первому этапу плана, с понедельника могут разрешить проведение небольших мероприятий на свежем воздухе, в том числе занятия на спортивных площадках. Также откроются небольшие магазины.

Глава британского правительства также анонсировал проведение 200 тысяч тестов на коронавирус ежедневно до конца мая.

Согласно последним данным, в Соединенном Королевстве зафиксировано почти 195 тыс. случаев коронавируса. От инфекции скончались почти 30 тыс. человек. Только за последние сутки в стране зафиксировали 693 летальные случая.

Отметим, что 22 апреля министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок отметил, что страна достигла пика эпидемии коронавируса.