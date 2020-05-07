Во Львовской области зафиксирован новый антирекорд по числу людей зараженных коронавирусной болезнью.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Так, за сутки на Львовщине выявили еще 42 случая COVID-19, вчера таких случаев было 39.

— +42 подтверждены диагнозы COVID-19 в сутки на Львовщине. Это больше, чем было вчера. Мы не можем делать объективных заключений по 2 дней, но динамика увеличивается и мы за этим внимательно следим. Не будьте равнодушными к своему здоровью! Берегите себя и родных, - написал Андрей Садовой.

Напомним, в Украине состоянием на 7 мая зафиксировано 13 тысяч 691 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 340 летальных, 2 тысячи 396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.

