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Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2809 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов».
Об этом сообщается на странице документа на официальном сайте Верховной Рады.
Согласно закону, из Кодекса Украины об административных правонарушениях исключили нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.
Ранее каждому водителю, который получил право управления транспортным средством, ежегодно начисляли 150 баллов в счет нарушений. После вступления закона в силу штрафы нужно будет оплачивать деньгами.
Напомним, в Украине планируют тестировать на психологическую пригодность к вождению профессиональных водителей и нарушителей ПДД.
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Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2809 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов».
Об этом сообщается на странице документа на официальном сайте Верховной Рады.
Согласно закону, из Кодекса Украины об административных правонарушениях исключили нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.
Ранее каждому водителю, который получил право управления транспортным средством, ежегодно начисляли 150 баллов в счет нарушений. После вступления закона в силу штрафы нужно будет оплачивать деньгами.
Напомним, в Украине планируют тестировать на психологическую пригодность к вождению профессиональных водителей и нарушителей ПДД.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный