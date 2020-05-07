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Во время пандемии COVID-19, повлекшей введение карантина во многих странах планеты, интернет-трафик в мире вырос втрое.
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на данные Организации Объединенных Наций.
«Пандемия COVID-19 кардинально изменила нашу жизнь: то, как мы работаем, общаемся друг с другом, учимся или покупаем предметы первой необходимости. Эти изменения коснулись всего мира, и одновременно стали еще более очевидным так называемый «цифровой разрыв». Ведь до сих пор 3,6 миллиарда людей в мире не имеют доступа к интернету. В общем, Интернет-трафик в мире утроился», — говорится в сообщении.
Профильные эксперты отмечают, что в Международном союзе электросвязи высоко оценили роль работников сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и считают их «героями».
Ранее сообщалось, что сервис потокового видео Netflix рекордно увеличил число платных пользователей в мире в первом квартале — на 15,77 миллиона. Это было обусловлено ростом количества людей, вынужденных оставаться дома из-за карантина.
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Во время пандемии COVID-19, повлекшей введение карантина во многих странах планеты, интернет-трафик в мире вырос втрое.
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на данные Организации Объединенных Наций.
«Пандемия COVID-19 кардинально изменила нашу жизнь: то, как мы работаем, общаемся друг с другом, учимся или покупаем предметы первой необходимости. Эти изменения коснулись всего мира, и одновременно стали еще более очевидным так называемый «цифровой разрыв». Ведь до сих пор 3,6 миллиарда людей в мире не имеют доступа к интернету. В общем, Интернет-трафик в мире утроился», — говорится в сообщении.
Профильные эксперты отмечают, что в Международном союзе электросвязи высоко оценили роль работников сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и считают их «героями».
Ранее сообщалось, что сервис потокового видео Netflix рекордно увеличил число платных пользователей в мире в первом квартале — на 15,77 миллиона. Это было обусловлено ростом количества людей, вынужденных оставаться дома из-за карантина.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный