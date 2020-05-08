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Проведение массового тестирования на коронавирус людей, у которых нет симптомов, не даст необходимых результатов, но создаст обманчивое чувство безопасности.
Такое мнение высказал главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».
— Мы разрабатываем противоэпидемические мероприятия для работы бизнеса, школ, детсадов и так далее, которые и дальше будут внедряться. Но мы понимаем, что массовое тестирование бессимптомных больных ничего не покажет, а только даст обманчивое ощущение безопасности, —сказал Виктор Ляшко.
Напомним, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3380 относительно проведения обязательного массового тестирования населения и медиков на коронавирус.
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Проведение массового тестирования на коронавирус людей, у которых нет симптомов, не даст необходимых результатов, но создаст обманчивое чувство безопасности.
Такое мнение высказал главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».
— Мы разрабатываем противоэпидемические мероприятия для работы бизнеса, школ, детсадов и так далее, которые и дальше будут внедряться. Но мы понимаем, что массовое тестирование бессимптомных больных ничего не покажет, а только даст обманчивое ощущение безопасности, —сказал Виктор Ляшко.
Напомним, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3380 относительно проведения обязательного массового тестирования населения и медиков на коронавирус.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный