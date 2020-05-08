Проведение массового тестирования на коронавирус людей, у которых нет симптомов, не даст необходимых результатов, но создаст обманчивое чувство безопасности.

Такое мнение высказал главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

— Мы разрабатываем противоэпидемические мероприятия для работы бизнеса, школ, детсадов и так далее, которые и дальше будут внедряться. Но мы понимаем, что массовое тестирование бессимптомных больных ничего не покажет, а только даст обманчивое ощущение безопасности, —сказал Виктор Ляшко.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3380 относительно проведения обязательного массового тестирования населения и медиков на коронавирус.