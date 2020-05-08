Министерство юстиции открыло платные камеры с улучшенными условиями содержания в следственных изоляторах.

Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська в Facebook.

«Сегодня запустили функционирование платных камер с улучшенными условиями размещения в украинских следственных изоляторах. Первым справился киевский СИЗО — заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже», — написал Денис Малюська.

Стоимость содержания зависит от срока, за который осуществляется оплата — 2 тысячи гривен в сутки, 8 тысяч гривен в неделю, 12 тысяч гривен в месяц.

По словам министра, введение платных камер позволит побороть коррупцию, поскольку средства будут поступать в бюджетный фонд, а также позволит найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов.

Денис Малюська отметил, что речь не идет о VIP-камерах.