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Министерство юстиции открыло платные камеры с улучшенными условиями содержания в следственных изоляторах.
Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська в Facebook.
«Сегодня запустили функционирование платных камер с улучшенными условиями размещения в украинских следственных изоляторах. Первым справился киевский СИЗО — заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже», — написал Денис Малюська.
Стоимость содержания зависит от срока, за который осуществляется оплата — 2 тысячи гривен в сутки, 8 тысяч гривен в неделю, 12 тысяч гривен в месяц.
По словам министра, введение платных камер позволит побороть коррупцию, поскольку средства будут поступать в бюджетный фонд, а также позволит найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов.
Денис Малюська отметил, что речь не идет о VIP-камерах.
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Министерство юстиции открыло платные камеры с улучшенными условиями содержания в следственных изоляторах.
Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська в Facebook.
«Сегодня запустили функционирование платных камер с улучшенными условиями размещения в украинских следственных изоляторах. Первым справился киевский СИЗО — заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже», — написал Денис Малюська.
Стоимость содержания зависит от срока, за который осуществляется оплата — 2 тысячи гривен в сутки, 8 тысяч гривен в неделю, 12 тысяч гривен в месяц.
По словам министра, введение платных камер позволит побороть коррупцию, поскольку средства будут поступать в бюджетный фонд, а также позволит найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов.
Денис Малюська отметил, что речь не идет о VIP-камерах.
Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса, в Украине могут перенять опыт других стран и начать выпускать заключенных из тюрем.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный