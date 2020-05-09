Нацсовет предлагает продлить до 31 декабря 2020 года аналоговое вещание на территориях, граничащих с Россией и оккупированными территориями.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает перенести отключение аналогового телевидения на 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает «Детектор медиа».

Сообщается, что Нацсовет предлагает правительству продлить до 31 декабря 2020 года срок использования технологии аналогового телевидения для определенных частот Нацсоветом на территориях, граничащих с Россией и оккупированными территориями, и частот местных вещателей, которые не имеют лицензий на цифровое вещание.

— Проект правительственного постановления предусматривает продолжить использование аналогового ТВ до 30 июня 2020 года. Согласно действующему плану использования радиочастотного ресурса Украины аналоговые передатчики в приграничных территориях и в местных вещателей должны были отключить еще 31 декабря 2019 года (но фактически вещание продолжается), — говорится в сообщении.

Нацсовет заказал у «Украинского государственного центра радиочастот» (УГЦР) просчет цифровых частот в 65 населенных пунктах для местных вещателей. 12 частот Нацсовет уже получил и выставил на конкурс.

Напомним, аналоговое телевидение в Украине отключили 31 августа 2018 года.