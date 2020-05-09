8 мая на станции «Академик Вернадский» погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Емельянович.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сообщил, что, по предварительной информации, повар «покончил с собой из-за личных проблем».

В комментарии BBC News Украина Дикий рассказал, что остальные 10 участников экспедиции от 8 мая готовят по очереди. НАНЦ выясняет, есть ли шансы доставить на станцию другого повара – возможно, с иностранным ледоколом, который будет проходить возле станции.

Впрочем, учитывая глобальный карантин, это может быть проблематично – сама двадцать пятая экспедиция добиралась до станции больше месяца.

Это первая смерть на станции «Академик Вернадский» за весь украинский период. За время британских экспедиций там было пять смертей.

Напомним, 21 апреля, участники 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) после 6 дней пути на корабле прибыли на остров Галиндез поздно ночью (по киевскому времени).