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В Польше приговорили к 1 году и 10 месяцам лишения свободы работодателя, которая вывезла умирать в лес своего работника, гражданина Украины 36-летнего Василия Чорнея.
Об этом пишет Европейская правда.
Как сообщалось ранее, в июне 2019 года неподалеку от города Вонгровец в Великопольском воеводстве в Польше лесники нашли в лесу тело 36-летнего украинца Василия Чорнея, украинец работал на предприятии по производству гробов возле города Новый Томышль. По данным полиции, в жаркий день мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание. Когда другие работники сообщили об этом владелице производства, она запретила вызвать скорую помощь и приказала всем идти домой. После этого мужчина исчез с территории предприятия.
— Районный суд города Новый Томышль своим решением приговорил ее к 1 году 10 месяцам лишения свободы, а также на 8 лет запретил занимать руководящие позиции как работодателю и заниматься предпринимательской деятельностью в сфере, связанной с трудоустройством. Отмечается, что решение суда не окончательное, - отмечает издание.
Работодателя обвинили в том, что она не обеспечила предоставление работнику надлежащей помощи и этим неумышленно вызвала его смерть. Также выяснилось, что работники не были официально трудоустроены.
— В суде давал показания также один из работников, который помогал ей отнести тело в машину, по его словам – из-за угроз, что ему не выплатят заработную плату. Он побоялся сообщить о происшествии в полицию, потому что боялся за себя и, кроме того, почти не знал языка и не был официально трудоустроенным. Его признали виновным в осложнении расследования и оштрафовали на 8000 злотых, - сообщает издание.
Напомним, в Германии нашли убитой украинку Аллу Клишту, которая установила рекорд с хулахупами на шоу «Украина имеет талант» 2011 года.
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В Польше приговорили к 1 году и 10 месяцам лишения свободы работодателя, которая вывезла умирать в лес своего работника, гражданина Украины 36-летнего Василия Чорнея.
Об этом пишет Европейская правда.
Как сообщалось ранее, в июне 2019 года неподалеку от города Вонгровец в Великопольском воеводстве в Польше лесники нашли в лесу тело 36-летнего украинца Василия Чорнея, украинец работал на предприятии по производству гробов возле города Новый Томышль. По данным полиции, в жаркий день мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание. Когда другие работники сообщили об этом владелице производства, она запретила вызвать скорую помощь и приказала всем идти домой. После этого мужчина исчез с территории предприятия.
— Районный суд города Новый Томышль своим решением приговорил ее к 1 году 10 месяцам лишения свободы, а также на 8 лет запретил занимать руководящие позиции как работодателю и заниматься предпринимательской деятельностью в сфере, связанной с трудоустройством. Отмечается, что решение суда не окончательное, - отмечает издание.
Работодателя обвинили в том, что она не обеспечила предоставление работнику надлежащей помощи и этим неумышленно вызвала его смерть. Также выяснилось, что работники не были официально трудоустроены.
— В суде давал показания также один из работников, который помогал ей отнести тело в машину, по его словам – из-за угроз, что ему не выплатят заработную плату. Он побоялся сообщить о происшествии в полицию, потому что боялся за себя и, кроме того, почти не знал языка и не был официально трудоустроенным. Его признали виновным в осложнении расследования и оштрафовали на 8000 злотых, - сообщает издание.
Напомним, в Германии нашли убитой украинку Аллу Клишту, которая установила рекорд с хулахупами на шоу «Украина имеет талант» 2011 года.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный