Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил женщин с Днем матери.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

— Искренняя материнская любовь, забота и преданность всегда берегут нас и направляют верными жизненными путями. Кланяюсь до земли матерям, чьи сыновья и дочери стали на защиту Украины от российской агрессии. Пусть Господь благословит каждую маму и подарит тепло, покой и мир украинским семьям. С Днем матери! Спасибо, родные!, - скаазано в сообщении.