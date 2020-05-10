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Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил женщин с Днем матери.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
— Искренняя материнская любовь, забота и преданность всегда берегут нас и направляют верными жизненными путями. Кланяюсь до земли матерям, чьи сыновья и дочери стали на защиту Украины от российской агрессии. Пусть Господь благословит каждую маму и подарит тепло, покой и мир украинским семьям. С Днем матери! Спасибо, родные!, - скаазано в сообщении.
День матери отмечается в Украине с 1999 года, каждое второе воскресенье мая.
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Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил женщин с Днем матери.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
— Искренняя материнская любовь, забота и преданность всегда берегут нас и направляют верными жизненными путями. Кланяюсь до земли матерям, чьи сыновья и дочери стали на защиту Украины от российской агрессии. Пусть Господь благословит каждую маму и подарит тепло, покой и мир украинским семьям. С Днем матери! Спасибо, родные!, - скаазано в сообщении.
День матери отмечается в Украине с 1999 года, каждое второе воскресенье мая.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный