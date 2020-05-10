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Первомайская городская центральная многопрофильная больница вступила во второй этап реформирования и одной из первых в Украине заключила контракт с Национальной службой здоровья Украины.
Об этом идет речь в сюжете передачи Объектив на телеканале НИС-ТВ.
До конца года на потребности медучреждения должно поступить 53 миллиона гривен. Уже сегодня руководство больницы бесплатно обеспечивает медикаментами два приоритетных пакета — родовой и неонатологический.
Главный врач больницы Олег Чекрыжов отмечает, что таких больниц на сегодня в Украине не много, не все успели заключить договор с НСЗУ вовремя, из-за карантина.
— Мы одни из первых делаем это в Украине, таких больниц не много, но у нас получилось. Дальше, если ничего не изменится, и не будет никаких форс-мажоров, мы сможем не только обеспечить бесплатные роды, а и обеспечить другими бесплатными медицинскими пакетами наших граждан, - отмечает Олег Чекрыжов.
Отмечается, что сегодня в родовом отделении больницы роженицы не покупают лекарства.
Заведующий родовым отделением Василий Поддубняк отмечает, что отделение почти на 100% обеспечено медикаментами.
— Это приятная новость всем тем, кто планирует рожать, нас медикаментозно обеспечили для принятия родов. Мы обеспечены на 90-95%, - рассказал Василий Поддубняк.
Напомним, Первомайская центральная районная больница обеспечена всем необходимым для размещения и лечения на базе медучреждения больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Первомайская городская центральная многопрофильная больница вступила во второй этап реформирования и одной из первых в Украине заключила контракт с Национальной службой здоровья Украины.
Об этом идет речь в сюжете передачи Объектив на телеканале НИС-ТВ.
До конца года на потребности медучреждения должно поступить 53 миллиона гривен. Уже сегодня руководство больницы бесплатно обеспечивает медикаментами два приоритетных пакета — родовой и неонатологический.
Главный врач больницы Олег Чекрыжов отмечает, что таких больниц на сегодня в Украине не много, не все успели заключить договор с НСЗУ вовремя, из-за карантина.
— Мы одни из первых делаем это в Украине, таких больниц не много, но у нас получилось. Дальше, если ничего не изменится, и не будет никаких форс-мажоров, мы сможем не только обеспечить бесплатные роды, а и обеспечить другими бесплатными медицинскими пакетами наших граждан, - отмечает Олег Чекрыжов.
Отмечается, что сегодня в родовом отделении больницы роженицы не покупают лекарства.
Заведующий родовым отделением Василий Поддубняк отмечает, что отделение почти на 100% обеспечено медикаментами.
— Это приятная новость всем тем, кто планирует рожать, нас медикаментозно обеспечили для принятия родов. Мы обеспечены на 90-95%, - рассказал Василий Поддубняк.
Напомним, Первомайская центральная районная больница обеспечена всем необходимым для размещения и лечения на базе медучреждения больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный