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В посольстве Великобритании в Украине утверждают, что официальный Киев сообщил партнерам о запрете выезда своих граждан без отдельного разрешения министерства иностранных дел.
Сообщение об этом размещено на официальной странице посольства в facebook, сообщает Европейская правда.
— Украинская власть проинформировала нас, что только граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах смогут покинуть территорию Украины, - говорится в сообщении дипмиссии.
По данным британцев, те украинцы, у которых есть соответствующие документы, должны получить разрешение для выезда от МИД. Посольство берет на себя содействие в получении такого разрешения, если получит данные о запланированной поездке не позднее чем за 72 часа до запланированного вылета чартерного рейса или пересечения наземной границы.
— МИД Украины может разрешать выезд Украинским гражданам, имеющим вид на жительство в Великобритании. Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированной поездке и направляя к ним информацию о вашем статусе резидента Соединенного королевства, - заявила дипмиссия, отметив, что новый порядок касается прямых перелетов в Британию, перелетов в другие страны, откуда открытое сообщения с Британией, а также выездов через наземную границу (очевидно, речь идет о тех, кто планирует путешествовать через Минск, другие соседи Украины закрыли границы).
Посольство открыло возможность таких обращений о выезде из Украины только владельцев британского Biometric residence permits и отметило что не сможет способствовать тем, у кого есть визы любого класса, но нет BRP. Это делает невозможным, в частности, выезд сезонных рабочих в Британию по данной процедуре.
Издание получало сообщения также от других стран о проблемах с выездом даже граждан, имеющих разрешение на постоянное проживание, и о необходимости согласовывать их списки через МИД. Стоит заметить, что украинская власть публично не сообщала об изменениях в правилах выезда.
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В посольстве Великобритании в Украине утверждают, что официальный Киев сообщил партнерам о запрете выезда своих граждан без отдельного разрешения министерства иностранных дел.
Сообщение об этом размещено на официальной странице посольства в facebook, сообщает Европейская правда.
— Украинская власть проинформировала нас, что только граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах смогут покинуть территорию Украины, - говорится в сообщении дипмиссии.
По данным британцев, те украинцы, у которых есть соответствующие документы, должны получить разрешение для выезда от МИД. Посольство берет на себя содействие в получении такого разрешения, если получит данные о запланированной поездке не позднее чем за 72 часа до запланированного вылета чартерного рейса или пересечения наземной границы.
— МИД Украины может разрешать выезд Украинским гражданам, имеющим вид на жительство в Великобритании. Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированной поездке и направляя к ним информацию о вашем статусе резидента Соединенного королевства, - заявила дипмиссия, отметив, что новый порядок касается прямых перелетов в Британию, перелетов в другие страны, откуда открытое сообщения с Британией, а также выездов через наземную границу (очевидно, речь идет о тех, кто планирует путешествовать через Минск, другие соседи Украины закрыли границы).
Посольство открыло возможность таких обращений о выезде из Украины только владельцев британского Biometric residence permits и отметило что не сможет способствовать тем, у кого есть визы любого класса, но нет BRP. Это делает невозможным, в частности, выезд сезонных рабочих в Британию по данной процедуре.
Издание получало сообщения также от других стран о проблемах с выездом даже граждан, имеющих разрешение на постоянное проживание, и о необходимости согласовывать их списки через МИД. Стоит заметить, что украинская власть публично не сообщала об изменениях в правилах выезда.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный