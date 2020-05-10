Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что масочный режим может завершиться до конца лета в случае снижения новых случаев COVID-19 в период карантина в Украине.

Об этом Виктор Ляшко рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, если число случаев будет идти к снижению, то масочный режим может завершиться до конца лета.

— Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года, - сказал он.

Виктор Ляшко также подчеркнул, что следующий просмотр карантина состоится 22 мая.

— Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап пересмотра карантина - 22 мая. Будем смотреть развитие эпидситуации, - добавил он.

Как сообщалось ранее, с завтрашнего дня 11 мая в Украине разрешат работать заведениям общественного питания на площадках под открытым небом (летних площадках), но при условии, что столики там будут размещены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. За одним столом заведения можно будет размещать не более двух клиентов без учета детей в возрасте до 14 лет. Также с понедельника разрешат посещать детские и спортивные площадки. Заработают стоматологические клиники, музеи, историко-культурные заповедники. Кроме этого правительство разрешило работать предприятиям и учреждениям, которые обеспечивают научно-тренировочный процесс спортсменов национальных сборных, а также деятельность психологов, адвокатов, нотариусов и аудиторов.