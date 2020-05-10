Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О присвоении почетного звания «Мать-героиня», такое звание получили и 16 жительниц Николаевской области.

Об этом сообщают в Офисе президента Украины.

— За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 678 украинских женщин. Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, - сказано в сообщении.

Среди награжденных - 31 жительница Винницкой области, 108 - Волынской, 12 - Днепропетровской, 17 - Донецкой, 26 - Житомирской, 49 - Закарпатской, 14 - Запорожской, 39 - Ивано-Франковской, 16 - Киевской и 20 - города Киева. Также звание «Мать-героиня» получили 9 жительниц Кировоградской области, 2 - Луганской, 58 - Львовской, 16 - Николаевской, 34 - Одесской, 8 - Полтавской, 74 - Ровенской, 7 - Сумской, 15 - Тернопольской, 15 - Харьковской, 3 - Херсонской, 20 - Хмельницкой, 18 - Черкасской, 53 - Черновицкой и 14 - Черниговской.

День матери отмечается в Украине с 1999 года, каждое второе воскресенье мая.

Отметим, что в 2019 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О присвоении почетного звания «Мать-героиня» 847 украинским женщинам, среди них 14 - жительницы Николаевской области.