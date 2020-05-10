Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что парки и скверы на период карантина в Украине закрывали не столько для влияния на эпидемиологический процесс, как для психологического эффекта на людей.

Об этом пишет Левый берег.

— Благодаря этому психологическому эффекту у людей появилось ощущение опасности и необходимости соблюдения карантинных мероприятий, которые внедряло правительство, - сказал Виктор Ляшко.

По его словам, эту практику переняли у других стран.

— Когда я изначально анализировал те меры, которые внедрялись в Китайской Народной Республике, затем в Италии, также с точки зрения эпидемиологии думал, а зачем они это делают. Если это капельная инфекция, она не влияет, например, на эти пути передачи. Затем, когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали, что люди не видят, это невидимая инфекция, нужно создать психологический какой-то эффект, - прокомментировал главный санврач.

Напомним, с 11 мая в Украине позволят работать заведениям общественного питания на площадках под открытым небом (летних площадках), но при условии, что столики там будут размещены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. За одним столом заведения можно будет размещать не более двух клиентов без учета детей в возрасте до 14 лет. Также с понедельника разрешат посещать детские и спортивные площадки. Заработают стоматологические клиники, музеи, историко-культурные заповедники. Кроме этого правительство разрешило работать предприятиям и учреждениям, которые обеспечивают научно-тренировочный процесс спортсменов национальных сборных, а также деятельность психологов, адвокатов, нотариусов и аудиторов. С 11 мая заработают предприятия в области средств массовой информации, в частности точки продажи прессы, типографии, редакции, логистические предприятия в сфере доставки бумаги и печатных изданий.