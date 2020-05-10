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В Праге на постамент, где раньше находился памятник маршалу Коневу установили унитаз.
Об этом сообщает Радио Прага.
Памятник маршалу Коневу в прошлом уже не раз становился жертвой актов вандализма, что, по словам местных властей, стало одной из причин его демонтажа.
Глава городской части Прага 6 Ондржей Коларж назвал установку на этом месте унитаза глупейшей шуткой и добавил, что, «если кто-то пытается таким образом самовыразиться, особенно сейчас, когда проходят празднования окончания Второй мировой войны, это говорит лишь о том, что у этого человека в голове фекалии, а не что-либо другое».
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В Праге на постамент, где раньше находился памятник маршалу Коневу установили унитаз.
Об этом сообщает Радио Прага.
Памятник маршалу Коневу в прошлом уже не раз становился жертвой актов вандализма, что, по словам местных властей, стало одной из причин его демонтажа.
Глава городской части Прага 6 Ондржей Коларж назвал установку на этом месте унитаза глупейшей шуткой и добавил, что, «если кто-то пытается таким образом самовыразиться, особенно сейчас, когда проходят празднования окончания Второй мировой войны, это говорит лишь о том, что у этого человека в голове фекалии, а не что-либо другое».
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный