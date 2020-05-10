В Праге на постамент, где раньше находился памятник маршалу Коневу установили унитаз.

Об этом сообщает Радио Прага.

Памятник маршалу Коневу в прошлом уже не раз становился жертвой актов вандализма, что, по словам местных властей, стало одной из причин его демонтажа.

Глава городской части Прага 6 Ондржей Коларж назвал установку на этом месте унитаза глупейшей шуткой и добавил, что, «если кто-то пытается таким образом самовыразиться, особенно сейчас, когда проходят празднования окончания Второй мировой войны, это говорит лишь о том, что у этого человека в голове фекалии, а не что-либо другое».

, установленный в 1980 году в Праге, демонтировали 3 апреля 2020 года. Решение о демонтаже было принято в прошлом году советом городского района Прага-6, на территории которого была установлена статуя. О дате демонтажа заранее не сообщалось. Сообщалось, что п амятник будет перенесен в депозитарий и впоследствии станет частью экспозиции Музея памяти XX века, который создаётся в Праге. Как сообщает Радио Свобода памятник советскому маршалу Ивану Коневу