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На границе Индии и Китая, в Сиккиме, вчера, 9 мая, пограничные патрули устроили драку, в которой учавствовало около 150 человек.
Об этом заявило в воскресенье министерство обороны Индии, сообщает Reuters.
— Агрессивное поведение обеих сторон привело к легким травмам военнослужащих. Обе стороны разошлись после диалога и взаимодействия на местном уровне, - сказано в сообщении.
Индийская ежедневная газета Hindustan Times со ссылкой на военный источник сообщает, что в результате инцидента четыре индийских солдата и семь китайских военнослужащих получили ранения.
В Министерстве обороны отмечают, что инцидент произошел в районе Накула, при этом в ведомстве не сообщили подробностей причин начала конфликта.
Индия и Китай часто обвиняют друг друга во вторжениях на свои территории, при этом прямые столкновения случаются редко. Между двумя странами существует недоверие в связи с обострившимся пограничным спором, который вызвал короткую войну в 1962 году.
Напомним, ранее сообщалось, что в Индии продолжают строительство 14 тысяч бункеров на границе с Пакистаном. Они станут временным убежищем для семей, которые живут в этой местности и могут пострадать от агрессивных действий со стороны противника.
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На границе Индии и Китая, в Сиккиме, вчера, 9 мая, пограничные патрули устроили драку, в которой учавствовало около 150 человек.
Об этом заявило в воскресенье министерство обороны Индии, сообщает Reuters.
— Агрессивное поведение обеих сторон привело к легким травмам военнослужащих. Обе стороны разошлись после диалога и взаимодействия на местном уровне, - сказано в сообщении.
Индийская ежедневная газета Hindustan Times со ссылкой на военный источник сообщает, что в результате инцидента четыре индийских солдата и семь китайских военнослужащих получили ранения.
В Министерстве обороны отмечают, что инцидент произошел в районе Накула, при этом в ведомстве не сообщили подробностей причин начала конфликта.
Индия и Китай часто обвиняют друг друга во вторжениях на свои территории, при этом прямые столкновения случаются редко. Между двумя странами существует недоверие в связи с обострившимся пограничным спором, который вызвал короткую войну в 1962 году.
Напомним, ранее сообщалось, что в Индии продолжают строительство 14 тысяч бункеров на границе с Пакистаном. Они станут временным убежищем для семей, которые живут в этой местности и могут пострадать от агрессивных действий со стороны противника.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный