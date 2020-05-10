На границе Индии и Китая, в Сиккиме, вчера, 9 мая, пограничные патрули устроили драку, в которой учавствовало около 150 человек.

Об этом заявило в воскресенье министерство обороны Индии, сообщает Reuters.

— Агрессивное поведение обеих сторон привело к легким травмам военнослужащих. Обе стороны разошлись после диалога и взаимодействия на местном уровне, - сказано в сообщении.

Индийская ежедневная газета Hindustan Times со ссылкой на военный источник сообщает, что в результате инцидента четыре индийских солдата и семь китайских военнослужащих получили ранения.

В Министерстве обороны отмечают, что инцидент произошел в районе Накула, при этом в ведомстве не сообщили подробностей причин начала конфликта.

Индия и Китай часто обвиняют друг друга во вторжениях на свои территории, при этом прямые столкновения случаются редко. Между двумя странами существует недоверие в связи с обострившимся пограничным спором, который вызвал короткую войну в 1962 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии продолжают строительство 14 тысяч бункеров на границе с Пакистаном. Они станут временным убежищем для семей, которые живут в этой местности и могут пострадать от агрессивных действий со стороны противника.