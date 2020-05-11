Черногория планирует открыть туристический сезон с 1 июля, правительство продвигает Черногорию как страну, где нет угрозы коронавируса, и в первую очередь, рассчитывают на туристов из соседней Сербии и Боснии.

Об этом пишет Корреспондент.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что страна готовится к возобновлению туристического сезона с 1 июля, несмотря на пандемию коронавируса.



По словам Марковича, страна готовится начать свой туристический сезон уже в ближайшие недели. Уже несколько дней в Черногории не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране официально подтвердили 324 случая заболевания COVID-19 и 9 смертей от этой болезни.

Напомним, Черногория до 17 марта была единственной страной Евросоюза, где не было ни одного подтвержденного случая коронавируса.