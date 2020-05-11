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Черногория планирует открыть туристический сезон с 1 июля, правительство продвигает Черногорию как страну, где нет угрозы коронавируса, и в первую очередь, рассчитывают на туристов из соседней Сербии и Боснии.
Об этом пишет Корреспондент.
Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что страна готовится к возобновлению туристического сезона с 1 июля, несмотря на пандемию коронавируса.
По словам Марковича, страна готовится начать свой туристический сезон уже в ближайшие недели. Уже несколько дней в Черногории не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране официально подтвердили 324 случая заболевания COVID-19 и 9 смертей от этой болезни.
Напомним, Черногория до 17 марта была единственной страной Евросоюза, где не было ни одного подтвержденного случая коронавируса.
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Черногория планирует открыть туристический сезон с 1 июля, правительство продвигает Черногорию как страну, где нет угрозы коронавируса, и в первую очередь, рассчитывают на туристов из соседней Сербии и Боснии.
Об этом пишет Корреспондент.
Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что страна готовится к возобновлению туристического сезона с 1 июля, несмотря на пандемию коронавируса.
По словам Марковича, страна готовится начать свой туристический сезон уже в ближайшие недели. Уже несколько дней в Черногории не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране официально подтвердили 324 случая заболевания COVID-19 и 9 смертей от этой болезни.
Напомним, Черногория до 17 марта была единственной страной Евросоюза, где не было ни одного подтвержденного случая коронавируса.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный