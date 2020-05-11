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В Гонконге сотни людей в воскресенье, 10 мая, протестуют против политики правительства. Акции прошли сразу в нескольких торговых центрах. Во время демонстраций полиция арестовала по меньшей мере 11 человек, среди которых 12-летняя девочка.
Об этом сообщает DW.
Кроме того, на несколько десятков человек наложены штрафы за нарушение правил минимальной дистанции, необходимой для сдерживания распространения коронавируса. Согласно действующим на данный момент правилам, в Гонконге запрещается собираться группами более восьми человек.
Во время антиправительственных выступлений демонстранты обвинили власть в злоупотреблении мерами для борьбы с пандемией COVID-19. По мнению митингующих, эти меры применяются с целью ограничения гражданских свобод в Гонконге. В одном из торговых центров сотрудник полиции применил перцовый спрей против демонстрантов и журналистов после того, как в правоохранителей бросили бутылкой с водой.
Напомним, в Гонконге с весны 2019 года продолжаются протесты, начавшиеся из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросам властей Китая.
Отказ местной власти от этих планов не привел к прекращению демонстраций, которые часто перерастали в насильственное противостояние с правоохранителями. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях принимали участие более миллиона человек.
Гонконг является отдельным административным регионом в составе Китая. Принцип одна страна - две системы было закреплен при передаче в 1997 году бывшей британской колонии КНР. Он гарантирует населению административного региона свободы, которые не действуют на материковом Китае. Однако протестующие в Гонконге обвиняют правительство в Пекине во все большем ограничении гарантированных основных прав, в частности свободы мысли и прессы.
В августе 2019 года в результате столкновений на улицах Гонконга полиция впервые применила огнестрельное оружие в отношении протестующих, сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух.
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В Гонконге сотни людей в воскресенье, 10 мая, протестуют против политики правительства. Акции прошли сразу в нескольких торговых центрах. Во время демонстраций полиция арестовала по меньшей мере 11 человек, среди которых 12-летняя девочка.
Об этом сообщает DW.
Кроме того, на несколько десятков человек наложены штрафы за нарушение правил минимальной дистанции, необходимой для сдерживания распространения коронавируса. Согласно действующим на данный момент правилам, в Гонконге запрещается собираться группами более восьми человек.
Во время антиправительственных выступлений демонстранты обвинили власть в злоупотреблении мерами для борьбы с пандемией COVID-19. По мнению митингующих, эти меры применяются с целью ограничения гражданских свобод в Гонконге. В одном из торговых центров сотрудник полиции применил перцовый спрей против демонстрантов и журналистов после того, как в правоохранителей бросили бутылкой с водой.
Напомним, в Гонконге с весны 2019 года продолжаются протесты, начавшиеся из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросам властей Китая.
Отказ местной власти от этих планов не привел к прекращению демонстраций, которые часто перерастали в насильственное противостояние с правоохранителями. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях принимали участие более миллиона человек.
Гонконг является отдельным административным регионом в составе Китая. Принцип одна страна - две системы было закреплен при передаче в 1997 году бывшей британской колонии КНР. Он гарантирует населению административного региона свободы, которые не действуют на материковом Китае. Однако протестующие в Гонконге обвиняют правительство в Пекине во все большем ограничении гарантированных основных прав, в частности свободы мысли и прессы.
В августе 2019 года в результате столкновений на улицах Гонконга полиция впервые применила огнестрельное оружие в отношении протестующих, сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный