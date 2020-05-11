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За последние сутки в России обнаружили более 11 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. В связи с таким скачком страна оказалась на третьем месте по количеству инфицированных коронавирусом в мире. До сих пор она была на 5 месте.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.
Стоит отметить, что официальное число погибших от коронавируса в РФ остается удивительно низким (2009 человек) по сравнению с другими европейскими странами с похожим количеством больных.
Напомним, по состоянию на утро 11 мая в Украине подтверждено 15 тысяч 648 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 416 — за последние сутки.
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За последние сутки в России обнаружили более 11 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. В связи с таким скачком страна оказалась на третьем месте по количеству инфицированных коронавирусом в мире. До сих пор она была на 5 месте.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.
Стоит отметить, что официальное число погибших от коронавируса в РФ остается удивительно низким (2009 человек) по сравнению с другими европейскими странами с похожим количеством больных.
Напомним, по состоянию на утро 11 мая в Украине подтверждено 15 тысяч 648 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 416 — за последние сутки.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный