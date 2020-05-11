За последние сутки в России обнаружили более 11 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. В связи с таким скачком страна оказалась на третьем месте по количеству инфицированных коронавирусом в мире. До сих пор она была на 5 месте.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.

Стоит отметить, что официальное число погибших от коронавируса в РФ остается удивительно низким (2009 человек) по сравнению с другими европейскими странами с похожим количеством больных.

Напомним, по состоянию на утро 11 мая в Украине подтверждено 15 тысяч 648 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 416 — за последние сутки.