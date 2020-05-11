Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что закрытие противотуберкулезных диспансеров в рамках медреформы приведет к скачку заболеваемости на 20% уже через год.

Об этом он заявил в интервью изданию Укринформ.

По словам министра, в ходе проведения реформы никто не уделял должного внимания противотуберкулезным диспансерами из-а чего на сегодняшний день многие из них вынуждены сокращать персонал, либо вовс закрываться из-за недостатка финансирования.

— Мы рассматриваем сейчас всю медицину в целом. Вы представляете, что такое закрыть 332 больницы? Это больше, чем по 10 больниц просто закроются в каждой области. А что такое, к примеру, закрытие тубдиспансера? Это плюс 20% больных туберкулезом уже через год. Ведь речь идет не просто о закрытии тубдиспансера, это и последующая амбулаторная помощь и лечение, так как пациенты этих учреждений сначала лечатся в тубдиспансере, а потом еще 6-8 месяцев, в зависимости от методики лечения, должны лечиться амбулаторно. Вот всего этого комплекса не будет. В ноябре 2019 было принято стратегию развития противотуберкулезной службы в Украине, которая была рассчитана на три года. На нее даже никто внимания не обратил при формировании тех же тарифов, которые ложатся в основу финансирования, — заявил Максим Степанов.

Напомним, Николаевская область занимает первое место по заболеваемости и распространенности мультирезистентного туберкулеза, второе по заболеваемости подростков, второе по распространенности наркомании и третье место по Украине по уровню распространенности и заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

При этом в Николаевском областном противотуберкулезном диспансере планируют сократить 53 работника.

В итоге, в Николаевской области 1200 больных туберкулезом будут лечить семейные врачи.