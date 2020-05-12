Во вторник, 12 мая, Twitter стал первой крупной технологической компанией, позволившей своим сотрудникам бесконечно работать удаленно.

Об этом сообщает агентство BuzzFeed.

Генеральный директор Twitter Джек Дорси отправил электронное письмо сотрудникам, сообщив, что им разрешено постоянно работать из дома, даже после того, как пандемия коронавируса пройдет.

Некоторые задания, требующие физического присутствия, такие как обслуживание серверов, по-прежнему требуют участия сотрудников.

— Мы очень вдумчиво подходили к этому до тех пор, пока не стали одной из первых компаний, которые перешли на модель работы на дому. Мы будем продолжать ставить безопасность наших людей и сообществ на первое место, — сказал Джек Дорси.

Также компания сообщила, что до сентября не будет деловых поездок, за очень немногими исключениями, и не будет никаких мероприятий до конца 2020 года.

Напомним, Twitter вводит специальную маркировку публикаций, в которых будет содержаться ложная информацию о коронавирусе нового типа COVID-19.