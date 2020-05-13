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Кабинет министров Украины намерен частично приостановить действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан.
Об этом говорится в повестке дня заседания правительства на среду, передаёт Интерфакс-Украина.
В частности, проект постановления предусматривает упразднения с 1 сентября 2020 года пункта соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан, который давал возможность пересечения гражданами Украины украинского-белорусской границы на основании паспорта гражданина Украины.
Отмечается, что изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь, а при въезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что меры, принимаемые в стране по предотвращению распространения коронавируса, приносят результат, и ситуация с заболеваемостью терпимая.
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Кабинет министров Украины намерен частично приостановить действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан.
Об этом говорится в повестке дня заседания правительства на среду, передаёт Интерфакс-Украина.
В частности, проект постановления предусматривает упразднения с 1 сентября 2020 года пункта соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан, который давал возможность пересечения гражданами Украины украинского-белорусской границы на основании паспорта гражданина Украины.
Отмечается, что изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь, а при въезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что меры, принимаемые в стране по предотвращению распространения коронавируса, приносят результат, и ситуация с заболеваемостью терпимая.