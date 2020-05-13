Во Львове, сегодня, 12 мая, под здание мэрии на протест вышли предприниматели, которые арендуют помещения на рынках под магазины одежды и обуви, люди требуют разрешить им работать.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В руках люди держат плакаты с надписями:«Своим все - другим карантин», «Дайте нам работать», «Накормите моих детей и я останусь дома».

Протестующие заявляют о «двойных стандартах» по ослаблению карантина во Львове на фоне разрешения городской комиссии по противодействию коронавируса работать летним площадкам, парикмахерским, салонам красоты, мастерским и строймагазинам. Они отмечают, что тоже готовы соблюдать карантинные правила и передали свое обращение городскому председателю Львова с требованием созвать заседание штаба и принять решение о возобновлении работы малого бизнеса.

Сначала участники мероприятия стояли возле Ратуши, потом прошлись шествием по улицам города и на короткое время препятствовали движению транспорта.

Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко объяснил предпринимателям, что сейчас городской штаб не может принять решение, поскольку в городе и области растет заболеваемость COVID-19.

— О возобновлении работы магазинов, занимающихся торговлей одеждой, бельем и обувью, по рекомендации иммунологов и инфекционистов такого решения сегодня не принималось. Мы будем продолжать следить за динамикой увеличения количества заболевших, и если она будет ослабляться, если будет положительная позиция медиков, то мы сможем принять решение, определенное на уровне государства. Мы руководствуемся требованиями правительства и адаптируем к тем реалиям, которые есть непосредственно в нашем городе, - заявил Андрей Москаленко.

12 мая городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила возобновить работу парикмахерских, салонов красоты и стоматологических кабинетов. По возобновлению работы магазинов, занимающихся торговлей одежды, бельем и обувью, решения не было.

Однако представители малого бизнеса заявили, что не боятся протоколов и некоторые хотят завтра открыть магазины. Это уже второй раз когда предприниматели вышли на протест под стены Ратуши. 1 мая люди требовали от городской комиссии позволить им возобновить работу.

В течение недели во Львове и области растет количество инфицированных коронавируса. За последние сутки подтверждено 27 новых случаев. Всего во Львовской области у 825 человек выявлен COVID-19, умерли 22 человека.