Николаевский апелляционный суд оставил без изменения приговор Первомайского горрайонного суда, согласно которому житель Первомайска должен заплатить 17 тысяч гривен штрафа за нарушение самоизоляции.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского апелляционного суда.

Как сообщают в суде, 3 апреля мужчина подписал соглашение на добровольную самоизоляцию, спустя 3 дня 6 апреля он нарушил свое обещание.

В суде первой инстанции он признался, что нарушил карантин из-за того, что был пьяным и не осознавал, что нарушает правила. А уже в ходе заседания в апелляционном суде заявил, что 3 апреля он вышел из дому потому что ему срочно нужно было купить молоко, хлеб и сахар

— Мужчина считает, что местный суд вынес постановление с неправильным применением норм процессуального права и неправильным толкованием норм материального права, поэтому решение следует отменить, а производство по делу прекратить в связи с малозначительностью совершенного им правонарушения, ограничившись устным замечанием. По результатам рассмотрения дела Николаевским апелляционным судом принято постановление, которым апелляционную жалобу мужчины оставлено без удовлетворения. Постановление Первомайского горрайонного суда Николаевской области оставлено без изменений, - сказано в сообщении суда.

Как сообщалось ранее, состоянием на 2 апреля за нарушение правил самоизоляции оштрафовали 130 украинцев, которые вернулись из-за границы.