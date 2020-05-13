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Канцлер Германии Ангела Меркель и Австрии Себастьян Курц договорились об открытии совместной границы с 15 июня.
Об этом сообщила министр туризма Австрии Элизабет Кёстингер в интервью австрийскому радио в среду, 13 мая, передает DW.
По словам Элизабет Кёстингер, канцлеры решили открыть границу в два этапа. Уже с 15 мая жесткие ограничения, будут ослаблены. Жителям ФРГ и Австрии станет легче посещать родственников в соседней стране.
С 15 июня совместную границу планируется открыть полностью, если к тому времени эпидемиологическая ситуация с коронавирусом не ухудшится.
Напомним, что Грузия смягчает карантин из-за пандемии коронавируса и планирует открыться для иностранных туристов с 1 июля.
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Канцлер Германии Ангела Меркель и Австрии Себастьян Курц договорились об открытии совместной границы с 15 июня.
Об этом сообщила министр туризма Австрии Элизабет Кёстингер в интервью австрийскому радио в среду, 13 мая, передает DW.
По словам Элизабет Кёстингер, канцлеры решили открыть границу в два этапа. Уже с 15 мая жесткие ограничения, будут ослаблены. Жителям ФРГ и Австрии станет легче посещать родственников в соседней стране.
С 15 июня совместную границу планируется открыть полностью, если к тому времени эпидемиологическая ситуация с коронавирусом не ухудшится.
Напомним, что Грузия смягчает карантин из-за пандемии коронавируса и планирует открыться для иностранных туристов с 1 июля.