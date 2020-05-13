В Украине такси разрешат двигаться полосой, которая предназначена для движения общественного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Отмечается, что сегодня 13 мая на заседании Правительство одобрило соответсвующий проект постановления, разработанный Министерством инфраструктуры, однако норма касается только легальных перевозчиков при наличии у них лицензии.

— Сегодня во многих странах Европы и мира отдельными полосами для общественного транспорта могут пользоваться и легковые автомобили «такси». Это позволяет пассажирам быстро добраться до места назначения, а не стоять в пробках в общем потоке движения, чем повышается качество этих услуг комфорт перевозок. Сегодняшним решением Правительство поддержало внесения соответствующих изменений в Правила дорожного движения, благодаря чему расширяется круг прав водителей легальных такси. Теперь они также смогут пользоваться этими преимуществами, - прокомментировал решение правительства министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По статистике, по состоянию на март этого года в Украине насчитывается 11 тысяч 86 действующих лицензий на осуществление услуг такси. Глава Министерства подчеркнул, что изменения, принятые Правительством сегодня, должны стать стимулом для перевозчиков такси выполнять требования лицензионного законодательства, чтобы улучшать условия перевозок для граждан.

Напомним, в октябре 2019 года компания Uber запустила вертолетное такси Uber Copter для всех своих пользователей в Нью-Йорке.