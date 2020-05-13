Харьков купит для города 49 троллейбусов за кредит в 10 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Троллейбусы будут куплены в рамках проекта ЕИБ «Городской общественный транспорт Украины», который реализуется совместно с Министерством инфраструктуры Украины.

— Нашим приоритетом являются долговременные решения ради комфорта и безопасности граждан. Повышение качества общественного транспорта позволит уменьшить пробки, а также сделает транспортную инфраструктуру более экологичной для жителей Харькова, второго крупнейшего города страны, - отмечает Жан-Эрик де Загон, глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине.

Европейский инвестиционный банк является партнером Украины в финансировании инфраструктуры общественного транспорта с 2007 года. За это время ЕИБ заключил с Украиной финансовых сделок на сумму более € 2 млрд на различные проекты транспортной инфраструктуры внутри страны. Экологически чистый, безопасный, устойчивый электротранспорт и связанная с ним транспортная инфраструктура является главным приоритетом банка ЕС.

— Мы стремимся ускорить переориентацию городов с автотранспорта на электротранспорт, поскольку это полезно не только для окружающей среды, но и для безопасности перевозок и сокращения расходов. Совместными усилиями ЕИБ, министерства и местных властей мы предоставили очередной толчок к энергоэффективности в инфраструктуре общественного транспорта, - рассказывает Наталья Форсюк, заместитель Министра инфраструктуры Украины.

После проведения тендера победителем определено ООО «Автосборочный завод №1» ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс», которое должно поставить Харькову 49 троллейбусов. Новая партия будет включать 12 двухсекционных и 37 односекционных троллейбусов, один из которых имеет запас автономного хода не менее 20-ти километров. Эти низкопольные троллейбусы обеспечат легкий доступ к пользованию городским общественным транспортом пожилым людям, людям с инвалидностью и пассажирам с детскими колясками.

Вчера, 12 мая, в Харькове подписали контракт на поставку новых троллейбусов.

— Сегодня мы подписали соглашение на приобретение 49 новых троллейбусов за счет привлеченных кредитных средств Европейского инвестиционного банка. Внедрение этого проекта позволит нам повысить комфорт и безопасность пассажирских перевозок, позволит перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями и позволит улучшить экологическое состояние города. Что является одним из основных шагов выполнения Плана действий по устойчивому энергетическому развитию и климата Харькова, призванного до 2030 года сократить в городе выбросы СО2 не менее чем на 30%, - отмечает Евгений Водовозов, заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города.

Напомним, Европейский инвестиционный банк может выделить 300 миллионов евро на реализацию инвестиционного плана аэропорта «Борисполь».



