Министр инфраструктуры Владислав Криклий выступил против открытия метро с 25 мая.

Об этом он рассказал в эфире Сніданку з 1+1.

Он отметил, что открыть метро с ограничениями очень трудно.

— Удивляет непоследовательность в определенных этапах. Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись на мнении, что открыть с ограничениями довольно трудно. Подземка если открывается - то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело, - сказал Владислав Криклий.

По мнению министра, он бы не спешил с этим решением.

— Что касается транспорта вообще, то мы предложили поэтапность. До конца недели Минздрав должен назвать даты, накладываются ли они с эпидемиологической ситуацией, чтобы собственно мы не брали на себя ответственность или риски. Потому что мы эти риски делим с городской властью, - добавил он.

Вчера, 13 мая, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой восстановить работу метрополитена с 25 мая.