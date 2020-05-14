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Министр инфраструктуры Владислав Криклий выступил против открытия метро с 25 мая.
Об этом он рассказал в эфире Сніданку з 1+1.
Он отметил, что открыть метро с ограничениями очень трудно.
— Удивляет непоследовательность в определенных этапах. Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись на мнении, что открыть с ограничениями довольно трудно. Подземка если открывается - то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело, - сказал Владислав Криклий.
По мнению министра, он бы не спешил с этим решением.
— Что касается транспорта вообще, то мы предложили поэтапность. До конца недели Минздрав должен назвать даты, накладываются ли они с эпидемиологической ситуацией, чтобы собственно мы не брали на себя ответственность или риски. Потому что мы эти риски делим с городской властью, - добавил он.
Вчера, 13 мая, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой восстановить работу метрополитена с 25 мая.
— Я обращаюсь к правительству – после 22 мая, а точнее – с 25 мая разрешить восстановить работу метро в столице. Метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы, - сказал он.
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Министр инфраструктуры Владислав Криклий выступил против открытия метро с 25 мая.
Об этом он рассказал в эфире Сніданку з 1+1.
Он отметил, что открыть метро с ограничениями очень трудно.
— Удивляет непоследовательность в определенных этапах. Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись на мнении, что открыть с ограничениями довольно трудно. Подземка если открывается - то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело, - сказал Владислав Криклий.
По мнению министра, он бы не спешил с этим решением.
— Что касается транспорта вообще, то мы предложили поэтапность. До конца недели Минздрав должен назвать даты, накладываются ли они с эпидемиологической ситуацией, чтобы собственно мы не брали на себя ответственность или риски. Потому что мы эти риски делим с городской властью, - добавил он.
Вчера, 13 мая, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой восстановить работу метрополитена с 25 мая.
— Я обращаюсь к правительству – после 22 мая, а точнее – с 25 мая разрешить восстановить работу метро в столице. Метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы, - сказал он.