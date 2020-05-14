В Херсоне на городской свалке правоохранители обнаружили несколько семей — 18 взрослых и 7 детей в возрасте от 2-х до 12-ти лет. Во время проверки документов полицейские установили, что все приехали из города Мукачево Закарпатской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

Выяснилось, что люди приехали в Херсон на заработки — они собирали и сортировали мусор. Жили рядом со свалкой в лачуге, где нет ни света, ни воды, ни каких-либо элементарных условий для проживания детей.

Рядом со своим местом жительства работники создали еще одну свалку из того, что они сортировали. Взрослые и дети находились в крайне запущенном виде. Для проверки состояния здоровья детей, их поместят в больницу, где окажут всю необходимую помощь. Сейчас правоохранители проверяют законность пребывания и трудоустройства в области указанных граждан.

Также проверяется возможное нарушение трудового законодательства коммунальным предприятием, которому принадлежит свалка и где работали люди. Кроме того, будет тщательно проверена информация о возможной эксплуатации детского труда. Информация о данном факте внесена в журнал единого учета. После проведения всех проверок и экспертиз, следователями будет дана правовая квалификация действиям всех участников события.

— Мы будем проводить такие рейды для разоблачения и пресечения нелегального использования труда людей и недопущения эксплуатации детей, которых втягивают в опасную для них работу. Доказать такие нарушения очень трудно, так как никаких соглашений с людьми их работодатели не подписывают, но совместными усилиями с другими службами и ведомства мы это сделаем и будем вместе решать проблему нарушений трудового законодательства в нашей области, - отметил глава полиции Херсонщины Александр Прокудин.

Напомним, 1 мая 2019 года, на полигоне твердых бытовых отходов возле села Весняное в Николаевском районе произошел обвал мусора, вследствие чего погиб 9-летний ребенок.

