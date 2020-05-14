В школах Польши учебный год дети будут заканчивать дистанционно, власти решили не открывать школы до 26 июня.

Об этом сообщает Европейская правда.

Впрочем, некоторые послабления все же будут. С 25 мая в начальных классах возобновятся попечительско-образовательные занятия. Кроме того, стартуют консультации с учителями для выпускников и восьмиклассников, которые готовятся к экзаменам.

С 1 июня начнутся аналогичные консультации для всех учеников начальных и средних школ, например, для повышения оценок.

Из-за вспышки коронавируса в Польше занятия в школах в очной форме не проводятся с 12 марта. С 25 марта школы обязаны преподавать дистанционно.

Как сообщалось, в Польше с 18 мая возобновят работу салоны красоты и парикмахерские, частично откроются и рестораны. С 18 мая будут изменены правила движения общественного транспорта. Лимит пассажиров будет увеличен.

Напомним, в ЕС заявили, что по самым оптимистичным прогнозам вакцина от коронавируса будет одобрена для применения примерно через год.