В авиакомпании Lufthansa сообщили о возобновлении полетов из Киева в июне, планируют выполнять 3 рейса в неделю во Франкфурт.

Об этом сообщает Европейская правда.

— С начала апреля, Lufthansa будет снова предлагать рейсы из Киева во Франкфурт. Эти рейсы станут частью возобновленных рейсов, количество которых к концу апреля достигнет 130, - говорится в сообщении.

Рейсы Киев-Франкфурт и Франкфурт-Киев планируются в первый, третий и пятый день недели. Билеты на эти рейсы уже доступны.

Другие компании, входящие в группу Lufthansa (SWISS, Eurowings) также собираются расширять график в июне. До конца июня их общее количество рейсов в неделю должно вырасти до 1800, что будет включать 160 маршрутов между городами стран Европы и 20 дальних перелетов.

Напомним, в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины заявили, что до принятия официальных решений украинского правительства о возобновлении регулярных рейсов, действия авиакомпаний по продаже билетов являются преждевременными.

— Министерство подготовило изменения в соответствующие постановления правительства, которые должны быть одобрены для восстановления всех видов сообщения, не только авиа. Относительно действий авиакомпаний по продаже билетов на 23 мая - такие действия до принятия решений правительством преждевременны и вводят в заблуждение пассажиров, - отметили в министерстве.

Комментарий последовал за заявлением Czech Airlines, Wizz Air і Lufthansa возобновить регулярные рейсы из Україны с конца мая-начала июня.