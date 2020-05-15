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Отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти открыл Консультационный центр по поиску информации о репрессированных, это событие приурочили ко Дню памяти жертв политических репрессий.
Об этом сообщают в Украинском институте национальной памяти.
Отмечается, что сервис будет предоставлять консультации людям, которые хотят узнать о судьбе репрессированных лиц в 1917-1991 годах – в частности, помогут написать правильные обращения и запросы в архивы, чтобы получить необходимую информацию.
— Голодомор 1932-1933 годов, голод 1921-1923 и 1946-1947 годов, Большой террор, депортации, политические аресты и убийства. Жертвами этих человеконенавистнических экспериментов стали миллионы граждан. Однако до сих пор далеко не все имена установлены. Многие семьи не знают историю своего рода из-за вырванных страниц из жизни своих предков. Цель вновь созданного Центра - поддержать людей, которые решились начать поиск правды как о своих родных, так и о своей стране, - говорит директор Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти Игорь Кулик.
Обращение в Консультационный центр является бесплатным.
— Мы стремимся развенчать миф, что архивы - это сложные бюрократические институты, которые являются трудными в работе. Задача нашего Центра - сделать архивные документы доступными и интересными как для рядовых граждан, так и для историков, журналистов и всех, кто хочет знать больше о коммунистическом и нацистском тоталитарном режимах. Заметим, что сегодня Украина является лидером по доступу к архивам репрессивных органов на постсоветском пространстве. Наша страна открыла эти документы для всех желающих еще в апреле 2015 года с правом свободно их копировать и распространять, - сказано в сообщении.
В Консультационный центр можно обратиться в будни с 10:00 до 18:00 по телефонам (067) 298-18-18 или (044) 298-12-12; отправить письмо по электронной почте poshuk@hdauinp.org.ua; написать сообщение в Facebook https://www.facebook.com/hdauinp; через веб-сайт http://hdauinp.org.ua.
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Отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти открыл Консультационный центр по поиску информации о репрессированных, это событие приурочили ко Дню памяти жертв политических репрессий.
Об этом сообщают в Украинском институте национальной памяти.
Отмечается, что сервис будет предоставлять консультации людям, которые хотят узнать о судьбе репрессированных лиц в 1917-1991 годах – в частности, помогут написать правильные обращения и запросы в архивы, чтобы получить необходимую информацию.
— Голодомор 1932-1933 годов, голод 1921-1923 и 1946-1947 годов, Большой террор, депортации, политические аресты и убийства. Жертвами этих человеконенавистнических экспериментов стали миллионы граждан. Однако до сих пор далеко не все имена установлены. Многие семьи не знают историю своего рода из-за вырванных страниц из жизни своих предков. Цель вновь созданного Центра - поддержать людей, которые решились начать поиск правды как о своих родных, так и о своей стране, - говорит директор Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти Игорь Кулик.
Обращение в Консультационный центр является бесплатным.
— Мы стремимся развенчать миф, что архивы - это сложные бюрократические институты, которые являются трудными в работе. Задача нашего Центра - сделать архивные документы доступными и интересными как для рядовых граждан, так и для историков, журналистов и всех, кто хочет знать больше о коммунистическом и нацистском тоталитарном режимах. Заметим, что сегодня Украина является лидером по доступу к архивам репрессивных органов на постсоветском пространстве. Наша страна открыла эти документы для всех желающих еще в апреле 2015 года с правом свободно их копировать и распространять, - сказано в сообщении.
В Консультационный центр можно обратиться в будни с 10:00 до 18:00 по телефонам (067) 298-18-18 или (044) 298-12-12; отправить письмо по электронной почте poshuk@hdauinp.org.ua; написать сообщение в Facebook https://www.facebook.com/hdauinp; через веб-сайт http://hdauinp.org.ua.