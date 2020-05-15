Оперативники Нацполиции задержали участников организованной преступной группировки, которые в течение двух лет мошенническим способом завладели квартирами львовян, которые в дальнейшем продали, «заработав» таким образом больше 7миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В состав группировки входило восемь человек, жители Львова и Киева в возрасте от 32-х до 60-ти лет.

По словам начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Вадима Дзюбинского, организаторами мошеннической схемы были двое родных братьев, жители Львова.

Они находили малообеспеченных людей или лиц без определенного места жительства - именно эти люди становились новыми «собственниками» помещений, которыми в конце концов завладевали мошенники.

— Злоумышленники изготавливали фальшивые документы владельцев квартир, которые долгое время не проживали в своих домах, после чего подделывали правоустанавливающие документы на их недвижимое имущество и через подставных лиц реализовывали эти квартиры. Правоохранители разоблачили и задокументировали семь фактов таких сделок с недвижимостью во Львове. Кроме того, во время обысков обнаружено документы, свидетельствующие о том, таким же образом они готовились продать еще три квартиры, - сказано в сообщении.

Напомним, полиция и СБУ не дали жителю Николаева провернуть аферу с двухкомнатной квартирой пенсионерки по поддельному решению суда.