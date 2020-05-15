Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Николаевской области установят комплексы автоматического взвешивания для большегрузов до конца этого года.

Об этом он заявил в комментарии Преступности Нет.

По словам Министра, первые автоматические габаритно-весовые комплексы в Николаевской области появятся к концу 2020 года.

— В первую очередь портовые города, Николаев таким является. В этом году, но это ближе к концу года, потому что сейчас в постановление вносятся изменения, тендерные процедуры, берем это все с запасом, но шесть таких комплексов уже есть по Украине, которые на балансе «Укравтодора», при поддержке Мирового банка. Мировой банк продолжает и расширяет еще порядка 20 комплексов и за деньги Фонда безопасности дорожного движения, в том числе, еще 25 комплексов планируем закупать, - отметил Владислав Криклий.

Также Владислав Криклий заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ, что установка подобных систем рассматривается на трассах Н-11, Н-14 и дорогах, ведущих в николаевские порты.

— Это важный вопрос. В первую очередь по Днепровскому каскаду в этом году мы уже планируем реализовать автоматический габаритно-весовой контроль и для этого мы готовим законодательную основу и усиливаем работу инспекторов, вводим новые технологии, которые позволят минимизировать человеческий фактор. Конечно, по новым трассам, таким как Н-11, Н-14 мы это рассматриваем, ну и портовому направлению. Мы говорим с портовыми операторами, чтобы въезд к ним они оборудовали габаритно-весовым контролем и совместно с нами могли привлекать к ответственности как грузоотправителей, так и тех, кто принимает грузы с нарушением габаритно-весового контроля, - рассказал Владислав Криклий.