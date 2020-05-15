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Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Николаевской области установят комплексы автоматического взвешивания для большегрузов до конца этого года.
Об этом он заявил в комментарии Преступности Нет.
По словам Министра, первые автоматические габаритно-весовые комплексы в Николаевской области появятся к концу 2020 года.
— В первую очередь портовые города, Николаев таким является. В этом году, но это ближе к концу года, потому что сейчас в постановление вносятся изменения, тендерные процедуры, берем это все с запасом, но шесть таких комплексов уже есть по Украине, которые на балансе «Укравтодора», при поддержке Мирового банка. Мировой банк продолжает и расширяет еще порядка 20 комплексов и за деньги Фонда безопасности дорожного движения, в том числе, еще 25 комплексов планируем закупать, - отметил Владислав Криклий.
Также Владислав Криклий заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ, что установка подобных систем рассматривается на трассах Н-11, Н-14 и дорогах, ведущих в николаевские порты.
— Это важный вопрос. В первую очередь по Днепровскому каскаду в этом году мы уже планируем реализовать автоматический габаритно-весовой контроль и для этого мы готовим законодательную основу и усиливаем работу инспекторов, вводим новые технологии, которые позволят минимизировать человеческий фактор. Конечно, по новым трассам, таким как Н-11, Н-14 мы это рассматриваем, ну и портовому направлению. Мы говорим с портовыми операторами, чтобы въезд к ним они оборудовали габаритно-весовым контролем и совместно с нами могли привлекать к ответственности как грузоотправителей, так и тех, кто принимает грузы с нарушением габаритно-весового контроля, - рассказал Владислав Криклий.
Ранее НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, который возникает из-за сотен грузовиков, которые скапливаются на обочинах трасс на въездах в город, а также на улицах по направлению в порт, в том числе и Космонавтов и Железнодорожная. Жители этих улиц вынуждены постоянно чувствовать вред от грузовиков, которые отстаиваются под их домами.
Как известно, по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.
Добавим, что основной пик активности движения большегрузов, в том числе и с нарушением норм габаритно-весового контроля, приходится на летний и осенний периоды.
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Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Николаевской области установят комплексы автоматического взвешивания для большегрузов до конца этого года.
Об этом он заявил в комментарии Преступности Нет.
По словам Министра, первые автоматические габаритно-весовые комплексы в Николаевской области появятся к концу 2020 года.
— В первую очередь портовые города, Николаев таким является. В этом году, но это ближе к концу года, потому что сейчас в постановление вносятся изменения, тендерные процедуры, берем это все с запасом, но шесть таких комплексов уже есть по Украине, которые на балансе «Укравтодора», при поддержке Мирового банка. Мировой банк продолжает и расширяет еще порядка 20 комплексов и за деньги Фонда безопасности дорожного движения, в том числе, еще 25 комплексов планируем закупать, - отметил Владислав Криклий.
Также Владислав Криклий заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ, что установка подобных систем рассматривается на трассах Н-11, Н-14 и дорогах, ведущих в николаевские порты.
— Это важный вопрос. В первую очередь по Днепровскому каскаду в этом году мы уже планируем реализовать автоматический габаритно-весовой контроль и для этого мы готовим законодательную основу и усиливаем работу инспекторов, вводим новые технологии, которые позволят минимизировать человеческий фактор. Конечно, по новым трассам, таким как Н-11, Н-14 мы это рассматриваем, ну и портовому направлению. Мы говорим с портовыми операторами, чтобы въезд к ним они оборудовали габаритно-весовым контролем и совместно с нами могли привлекать к ответственности как грузоотправителей, так и тех, кто принимает грузы с нарушением габаритно-весового контроля, - рассказал Владислав Криклий.
Ранее НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, который возникает из-за сотен грузовиков, которые скапливаются на обочинах трасс на въездах в город, а также на улицах по направлению в порт, в том числе и Космонавтов и Железнодорожная. Жители этих улиц вынуждены постоянно чувствовать вред от грузовиков, которые отстаиваются под их домами.
Как известно, по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.
Добавим, что основной пик активности движения большегрузов, в том числе и с нарушением норм габаритно-весового контроля, приходится на летний и осенний периоды.