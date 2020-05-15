Два николаевских порта вошли в число лидеров по объему грузоперевалки в январе-апреле 2020 года.

Об этом сообщают в Администрации морских пртов Украины.

Николаевский морской порт занял второе место с перевалкой в 10,3 миллионов тонн, также в список лидеров вошел порт Ольвия с результатом 1,5 миллиона тонн с приростом 0,7 млн тонн или 89,2%.

По объемам перевалки лидерами являются четыре морских порта, которые в целом обработали 47,7 миллионов тонн грузов, что составляет 87% от общих показателей обработки в морских портах Украины.

Флагманом перевалки грузов в январе — апреле 2020 года стал морской порт Пивденный с объемом 20,6 миллионов тонн обработанного груза (+ 33,3%). На втором месте — морской порт Николаев с перевалкой в 10,3 миллионов тонн (- 4,0%), а на третьем и четвертом местах морские порты Черноморск и Одесса с объемами 8,5 миллионов тонн (+ 1%) и 8,3 миллиона тонн (+ 3,5%) соответственно.

Динамично увеличивает перевалку грузов морской порт Мариуполь до 2,2 миллионов тонн, что больше на 0,5 миллиона тонн или 33% к аналогичному периоду прошлого года и морской порт Ольвия до 1,5 миллиона тонн с приростом 0,7 млн тонн или 89,2%.

Всего морские порты Украины в январе-апреле 2020 года увеличили грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,6% — до 54,96 миллионов тонн.

Перевалка экспортных грузов выросла на 11% — до 42,483 миллионов тонн, импортных — на 18,6 %, до 8,05 миллионов тонн, транзитных — на 15,6%, до 3,8 миллион тонн, каботажных — на 31%, до 626,22 тысяч тонн.

Переработка наливных грузов увеличилась на 26,1% — до 4,529 миллион тонн. В частности, перевалка растительного масла выросла на 8,7% — до 2,3 миллион тонн, нефти — в 5,3 раза, до 868,92 тысяч тонн, нефтепродуктов — на 28,1%, до 378,07 тысяч тонн. Перевалка химических грузов сократилась на 3,4% — до 933,83 тысяч тонн. Переработка других наливных грузов снизилась на 5,6% — до 48,01 тысяч тонн.

Перевалка сыпучих грузов увеличилась на 14,9% — до 39,095 миллионов тонн. В частности, переработка хлебных грузов выросла на 5% — до 18,72 миллион тонн, в том числе зерна — на 4,5%, до 18,328 миллинов тонн. Перевалка руды увеличилась на 30,5% — до 13,818 миллионов тонн, угля — в 2,1 раза, до 2,478 миллионов тонн, химических грузов и минеральных удобрений — на 46,6%, до 577,24 тысяч тонн, кокса — на 22,5%, до 32,99 тысяч тонн. Переработка строительных грузов сократилась на 37,5% — до 457,61 тысяч тонн. Перевалка других сыпучих грузов снизилась на 7,3% — до 3,011 миллионов тонн.

Переработка тарно-штучных грузов увеличилась на 1,2% — до 11,335 миллионов тонн. В частности, перевалка черных металлов сократилась на 4% — до 5,529 миллионов тонн, в том числе переработка металлопроката снизилась на 6,5% — до 3,366 миллионов тонн, перевалка чугуна выросла на 21,6% — 1,024 миллионов тонн, переработка металлолома сократилась на 35,1% — до 16,51 тысяч тонн, перевалка других грузов черных металлов снизилась на 13,2% — до 1121 миллионов тонн.

Помимо этого, перевалка химических грузов и минеральных удобрений сократилась в 2,4 раза — до 155,78 тысяч тонн, лесных грузов — на 42,2%, до 44,1 тысяч тонн. Переработка цемента в таре увеличилась в 22,7 раза — до 173,38 тысяч тонн, автотехники и сельхозтехники — на 54,2%, до 24,19 тысяч тонн, промышленных товаров в ящиках и кипах — в 2,6 раза, до 2,4 тысяч тонн. Перевалка продовольственных грузов выросла на 27,8% — до 56,99 тысяч тонн, в том числе переработка скоропортящихся продовольственных грузов снизилась 5,8% — до 34,93 тысяч тонн.

Перевалка контейнеров в весовом выражении выросла на 8,1% — до 4,402 миллионов тонн. Контейнерооброт увеличился на 17,2% — до 357 672 TEU. Обработка большегрузных автомобилей увеличилась на 12,3% — до 603,44 тысяч тонн. Количество перегруженных большегрузных автомобилей выросло на 13,8% — до 20 541. Перевалка других тарно-штучных грузов увеличилась на 7,9% — до 343,18 тысяч тонн.

По данным АМПУ, морские порты Украины в 2019 году увеличили грузооборот по сравнению с 2018 годом на 18,4% — до 160,001 миллионов тонн.

Напомним, по состоянию на 26 февраля стивидорные компании, работающие в украинских морских портах уже перевалили более 25 миллионов тонн грузов. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Николаев занимает второй место по стране.