В Дарницком доме интернате для девочек в Киеве зафиксирована вспышка коронавируса, здесь за сутки инфекцию обнаружили у 81 человека.

Об этом во время экстренного брифинга 15 мая заявил мэр города Виталий Кличко, сообщает ТСН.

Там сначала обнаружили больную женщину сотрудницу, после чего сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персонала.

— В целом протестировали 182 человека, по результатам тестов 81 человек с положительным результатом. В частности 53 воспитанницы от 7 до 35 лет и по персоналу интерната 26 женщин и двое мужчин, - сказал Виталий Кличко.

Мэр добавил, что в больницу госпитализировали трех пациентов из числа персонала. Другая часть на самоизоляции. Инфицированные воспитанницы находятся в интернате. Их состояние - удовлетворительное.

В конце апреля, была зафиксирована вспышка коронавируса в Подольской городской больнице.