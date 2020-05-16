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Повышение уровня воды в Александровском водохранилище Николаевской области грозит уменьшением реки Южный Буг и загрязнением ее вод.
Об этом идет речь в статье экспертов Национального экологического центра Украины.
Сообщается, что суммарный объем искусственных водоемов в бассейне Южного Буга составляет около 1,5 км3, что превышает объем стока реки в маловодные годы, которых становится все больше. Отмечается, что согласно Водному Кодексу, при таких обстоятельствах водохранилища не только нельзя увеличивать, а необходимо уменьшать, чтобы улучшить проточность реки.
При этом, эксперты отмечают, что повышение уровня Александровского водохранилища до 20,7 метров грозит зарегулированием Южного Буга еще на 51 миллион кубометров.
— Безвозвратные потери воды на испарение увеличиваются еще на 1,5 миллиона кубометров, а Южно-Украинская АЭС дополнительно потребляет 7 миллионов кубометров воды, - сказано в сообщении.
Помимо этого, зарегулированность Южного Буга увеличивается, воды становится меньше, а способность реки к самоочищению падает вследствие затопления порогов.
— Считаем уместным рассмотреть альтернативные варианты решения энергетических проблем, ведь сегодняшний уровень технологий предлагает разнообразные решения, без повышения уровня Александровского водохранилища до 20,7 метров, - сказано в сообщении.
Напомним, что Николаеву угрожает частичное подтопление к 2100 году вследствие повышения уровня Мирового океана из-за глобального потепления.
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Повышение уровня воды в Александровском водохранилище Николаевской области грозит уменьшением реки Южный Буг и загрязнением ее вод.
Об этом идет речь в статье экспертов Национального экологического центра Украины.
Сообщается, что суммарный объем искусственных водоемов в бассейне Южного Буга составляет около 1,5 км3, что превышает объем стока реки в маловодные годы, которых становится все больше. Отмечается, что согласно Водному Кодексу, при таких обстоятельствах водохранилища не только нельзя увеличивать, а необходимо уменьшать, чтобы улучшить проточность реки.
При этом, эксперты отмечают, что повышение уровня Александровского водохранилища до 20,7 метров грозит зарегулированием Южного Буга еще на 51 миллион кубометров.
— Безвозвратные потери воды на испарение увеличиваются еще на 1,5 миллиона кубометров, а Южно-Украинская АЭС дополнительно потребляет 7 миллионов кубометров воды, - сказано в сообщении.
Помимо этого, зарегулированность Южного Буга увеличивается, воды становится меньше, а способность реки к самоочищению падает вследствие затопления порогов.
— Считаем уместным рассмотреть альтернативные варианты решения энергетических проблем, ведь сегодняшний уровень технологий предлагает разнообразные решения, без повышения уровня Александровского водохранилища до 20,7 метров, - сказано в сообщении.
Напомним, что Николаеву угрожает частичное подтопление к 2100 году вследствие повышения уровня Мирового океана из-за глобального потепления.