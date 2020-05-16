В Черновицкой области за минувшие сутки выявили 47 случаев инфицирования COVID-19. В то же время у 52 пациентов подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции.

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

— 52 буковинца сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов, — отметил Сергей Осачук.

В то же время, по словам главы области, 15 мая по результатам исследования 470 новых образцов официально подтверждено еще 47 случаев заражения коронавирусом.

Общее количество инфицированных в Черновицкой области от первого установленного случае составляет 2647. В результате заболевания умерли 102 человека, 564 пациента выздоровели.

Напомним, в Украине состоянием на 9:00 15 мая зафиксировано 17 тысяч 330 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.