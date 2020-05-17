В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представили обновленные принципы освоения Луны.

Об этом директор NASA Джим Брайденстайн сообщил в Twitter.

Он отметил, что США рассчитывают на партнерство с несколькими странами.

— Когда мы снова доберемся до Луны, важно иметь базовую основу для исследований, с которой все согласны. И если вы согласны с этими принципами, конечно, мы были бы рады, если вы примете участие в программе «Артемида». NASA разрабатывало правила вместе с Государственным департаментом и Национальным советом по космосу, – заявил Джим Брайденстайн.

Документ получил название «Соглашение Артемиды» (Artemis Accords). Это новый свод стандартов и принципов по исследованию Луны. Кроме исследования спутника Земли, США планируют определить, как добывать ресурсы с его поверхности и способы защиты «объектов наследия».

Соглашение названо в честь американской лунной программы «Артемида».

При разработке соглашения США взяли за основу договоры по космосу 1967 года. Их целью станет «создание безопасной и прозрачной среды, которая облегчит исследования, научную и коммерческую деятельность на Луне для всего человечества».

Все принципы обнародованы на официальном сайте агентства. Согласно программе, планируется произвести высадку первой женщины и следующего мужчины на Луне в 2024 году.

Мирные цели (деятельность будет проводиться в мирных целях в соответствии с принципами Договора по космосу);

Прозрачность (страны-партнеры Artemis Accords должны будут придерживаться этого принципа путем публичного описания собственной политики и планов);

Взаимодействие (стран-партнеров призывают использовать открытые международные стандарты, разрабатывать новые стандарты, когда это необходимо, и стремиться поддерживать функциональную совместимость);

Экстренная помощь (NASA и страны-партнеры будут ответственны за спасение и возвращение космонавтов и запущенных объектов);

Регистрация космических объектов (Artemis Accords усиливает критический характер регистрации);

Публикация научных данных (партнеры Artemis Accords согласятся последовать примеру NASA, обнародовав свои научные данные, чтобы гарантировать, что весь мир может извлечь выгоду из путешествия и исследования Artemis);

Защита наследия (защита исторических мест и артефактов будет так же важна в космосе, как и на Земле);

Космические ресурсы (возможность извлекать и использовать ресурсы на Луне, Марсе и астероидах будет иметь решающее значение для обеспечения безопасного и устойчивого освоения и освоения космоса. Добыча и использование космических ресурсов могут и будут осуществляться под эгидой Договора по космосу с особым упором на статьи II, VI и XI);

Прекращение деятельности (NASA и страны-партнеры будут предоставлять публичную информацию о месте и общем характере операций, которая будет информировать о масштабах «зон безопасности»);

Утилизация орбитального мусора и космических аппаратов (NASA и страны-партнеры согласятся планировать уменьшение орбитального мусора, включая безопасную, своевременную и эффективную утилизацию мусора и космических кораблей в конце их миссий).

Напомним, что частные компании SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics стали победителями тендера и разработают системы для высадки человека на поверхность Луны в рамках программы Artemis.