Медицинские работники одной из ведущих в Бельгии больниц — Сен-Пьер организовали посетившей медучреждение премьеру королевства Софи Вильмес не радушный прием.

Врачи и медсестры выстроились по обе стороны асфальтовой дорожки, ведущей к больнице, и по мере приближения кортежа премьера разворачивались к машинам спиной, чтобы продемонстрировать свое негодование тем, как бельгийские власти относятся к системе здравоохранения в условиях пандемии, сообщает телеканал RTBF.

Сообщается, что в акции приняли участие около 120 врачей, медсестер, работников системы скорой помощи.

— Врачи настаивают на выплатах финансовых компенсаций или повышении зарплат за прошедшие два месяца тяжелой работы. Помимо этого, персонал больницы Сен-Пьер, так же, как и врачи по всей стране, с негодованием воспринял распоряжение правительства об обязательном выходе медперсонала на сверхурочную работу, если в этом есть необходимость. Наши врачи и медсестры и так постоянно работают сверхурочно, и принудительные меры вызывают острое отторжение, — объяснил акцию представитель профсоюза врачей Дирк ван Овертвельдт.

В свою очередь Софи Вильмес, пообещала позаботиться как об их материальной, так и психологической поддержке. Со своей стороны представители профсоюзов напоминают, что именно она, занимая пост министра по делам бюджета, сократила расходы на медицинское обслуживание в последние три года.

Вопрос финансовой помощи медикам в Бельгии рассматривают с апреля месяца. Однако никаких конкретных решений пока что не принято.

Напомним, 1 мая в Николаеве работники скорой помощи провели предупредительную акцию протеста. Они требовали выплатить 300% надбавку к зарплате за работу с пациентами с коронавирусом. Такие акции в этот день проходили в разных городах Украины.