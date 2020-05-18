|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:12
|Заход солнца:
|20:24
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:05
|Заход солнца:
|20:43
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.5 грн
|26.85 грн
|EUR
|28.5 грн
|29 грн
Сегодня, 18 мая, ряд телеканалов в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» покажет школьникам средних и старших классов специальный урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.
В уроке примут участие заместитель постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев, главный редактор онлайн-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева и народная артистка Украины Джамала.
— Юные украинцы должны знать правду о страшной трагедии, которая сломала судьбы 180 тысячам крымских татар в 1944 году, - сообщили в Офисе Президента.
Депортация крыских татар началась в ночь на 18 мая 1944 года. Согласно официальным данным были депортированы 191 тысяча 44 крымских татар. В ходе выселения и в первые годы после него погибло примерно 46, 2% крымских татар. Депортация крымскотатарского народа признана геноцидом.
Напомним, на здании Офиса президента Украины в ночь с 17 на 18 мая через световую проекцию планировали показать видео-инсталляцию, которая расскажет о преступлениях советской власти и России против крымскотатарского народа.
|
Непубличная зарплата директора Николаевского аэропортаЮрий Ягольник
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
Сегодня, 18 мая, ряд телеканалов в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» покажет школьникам средних и старших классов специальный урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.
В уроке примут участие заместитель постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев, главный редактор онлайн-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева и народная артистка Украины Джамала.
— Юные украинцы должны знать правду о страшной трагедии, которая сломала судьбы 180 тысячам крымских татар в 1944 году, - сообщили в Офисе Президента.
Депортация крыских татар началась в ночь на 18 мая 1944 года. Согласно официальным данным были депортированы 191 тысяча 44 крымских татар. В ходе выселения и в первые годы после него погибло примерно 46, 2% крымских татар. Депортация крымскотатарского народа признана геноцидом.
Напомним, на здании Офиса президента Украины в ночь с 17 на 18 мая через световую проекцию планировали показать видео-инсталляцию, которая расскажет о преступлениях советской власти и России против крымскотатарского народа.