Сегодня, 18 мая, ряд телеканалов в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» покажет школьникам средних и старших классов специальный урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

В уроке примут участие заместитель постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев, главный редактор онлайн-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева и народная артистка Украины Джамала.

— Юные украинцы должны знать правду о страшной трагедии, которая сломала судьбы 180 тысячам крымских татар в 1944 году, - сообщили в Офисе Президента.

Депортация крыских татар началась в ночь на 18 мая 1944 года. Согласно официальным данным были депортированы 191 тысяча 44 крымских татар. В ходе выселения и в первые годы после него погибло примерно 46, 2% крымских татар. Депортация крымскотатарского народа признана геноцидом.

Напомним, на здании Офиса президента Украины в ночь с 17 на 18 мая через световую проекцию планировали показать видео-инсталляцию, которая расскажет о преступлениях советской власти и России против крымскотатарского народа.