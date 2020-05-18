На пункте пропуска Могилев-Подольский-Отач в Винницкой области правоохранители задержали при попытке дать взятку пограничникам лейтенанта запаса Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.

— Указанный гражданин РФ в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения Могилев-Подольский-Отач пытался подкупить пограничника взяткой в размере 50 тысяч рублей, так он надеялся получить разрешение на беспрепятственный пропуск двух пассажирских автобусов с иностранцами через государственную границу на территорию Украины. Гражданин Российской Федерации разоблачен и задержан, предмет преступления изъят, - сказано в сообщении.

В отношении задержанного начато уголовное производство по части 1 статьи 369 УК Украины (до четырех лет лишения свободы) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в пункте пропуска «Краковец» на въезде в Украину пограничники задержали грузовик с вертолетом.