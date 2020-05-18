Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко заявила, что законопроект о двойном гражданстве фактически легализует российские паспорта на оккупированных территориях Донбасса, и даст возможность по сути признать кремлевские марионеточные оккупационные администрации и легализует их участие в украинских местных выборах.

Об этом Ирина Геращенко сказала в интервью журналистам, сообщает пресс-служба партии.

— Очень четкая тактика сдачи национальных интересов и уничтожение украинской армии. Обратите внимание, что в повестке дня нет ни одного закона, касающегося экономики или врачей. Зато есть закон о гражданстве, который, по сути, легализует российские паспорта на территории Украины, - рассказала Ирина Геращенко.

Она напомнила, что аннексия украинского Крыма началась с незаконной паспортизации населения полуострова.

— Сегодня Путин пачками раздает на оккупированном Донбассе паспорта. И украинская власть заявляет при этом на полном серьезе, что она там собирается проводить выборы одновременно с местными выборами по всей территории Украины. А кто будет выбирать украинскую власть там? Люди с российскими паспортами? Это просто будет легализация марионеточных режимов, это будет просто подыгрывание тезисам Кремля о «гражданском конфликте» и это будет полная сдача национальных интересов, - подчеркнула Ирина Геращенко.

В январе 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над реформой двойного гражданства.

